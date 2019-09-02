إيطاليا.. إجلاء 31 مهاجرا من سفينة أنقذتهم قبالة سواحل ليبيا

روما/ الخليج 365

سمحت قيادة ميناء جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، الإثنين، بإجلاء 31 مهاجرا على متن سفينة "ماري يونيو" تابعة لجمعية "ميديترانيا سيفينج هيومنز" الخيرية الإيطالية.

وذكر الإعلام المحلي الإيطالي، أن قيادة الميناء سمحت بإجلاء المهاجرين من السفينة، وأن خفر السواحل الإيطالي سينقلهم إلى الجزيرة.

وأشار إلى أن حالة المهاجرين النفسية ساءت كثيرا قبالة سواحل الجزيرة الإيطالية، جراء انتظارها منذ 5 أيام دون السماح لهم بالنزول من السفينة إلى الجزيرة.

والسبت، أطلقت جمعية "ميديترانيا سيفينج هيومنز"، نداء عاجلا حذرت فيه من "تردي الأوضاع النفسية للمهاجرين على متن السفينة".

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والأسبوع الماضي، أنقذت سفينة ماري يونيو 98 مهاجرا قبالة السواحل الليبية.

وفيما سمحت السلطات الإيطالية، الخميس الماضي، باستقبال الأطفال والسيدات حظرت دخول المهاجرين الآخرين إلى أراضيها.

وأغسطس/ آب الماضي، شرعت إيطاليا، قانونا حول مكافحة الهجرة غير القانونية، يمنح الحكومة صلاحيات لفرض قيود ضد المهاجرين والمنظمات المدنية والسفن التي تنقذهم من الغرق.

وجاء التشريع، بعد مصادقة مجلس الشيوخ الإيطالي، على حزمة الأمن الثانية المقترحة من حكومة الائتلاف، بشأن مكافحة الهجرة غير القانونية، والتدابير المتعلقة بالمنظمات المدنية التي تنقذ مهاجرين غير نظاميين في مياه البحر.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.