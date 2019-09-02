الكويت تدين الهجوم الإسرائيلي بالطائرات المسيرة على لبنان

الكويت / الخليج 365

أعربت الكويت، الإثنين، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإسرائيلي بالطائرات المسيرة على لبنان.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الكويتي الذي ناقش مجمل التطورات الراھنة في المنطقة، وفق وكالة الأنباء الكويتية.

وأكد المجلس وقوف الكویت إلى جانب لبنان في كافة الإجراءات التي تتخذھا للدفاع عن أراضیھا وحمایة سیادتھا والحفاظ على أمنھا واستقرارھا.

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والأحد، أعلن "حزب الله" أن مقاتليه دمروا آلية عسكرية إسرائيلية عند طريق ثكنة أفيفيم قرب الحدود شمالي إسرائيل، وقتلوا وجرحوا من فيها، فيما ردت إسرائيل بعشرات القذائف المدفعية استهدفت جنوبي لبنان.

ومنذ 25 أغسطس/ آب الماضي، يشهد لبنان توترات أمنية متصاعدة، مع سقوط طائرتين مسيرتين في ضاحية بيروت الجنوبية، تلاها باليوم التالي، دوي 3 انفجارات في مراكز عسكرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة)، بمنطقة قوسيا بقضاء زحلة في البقاع.

ولم تنف إسرائيل أو تؤكد مسؤوليتها عما شهده لبنان، لكن الرئيس اللبناني، ميشال عون، اعتبر ما حدث "بمثابة إعلان حرب" من جانب إسرائيل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.