نصر الله متوعدًا إسرائيل: إذا اعتديتم فسنقصف "عمق العمق" عندكم

بيروت / بلال البقيلي / الخليج 365

توعد أمين عام "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، الإثنين، بقصف "عمق العمق" داخل إسرائيل، في حال كررت الأخيرة اعتداءاتها.

وقال نصر الله، خلال كلمة متلفزة له في "مجلس عاشورائي" بضاحية بيروت الجنوبية، إن العملية التي نفذها "حزب الله"، الأحد، شمالي إسرائيل جاءت ردًا على الغارة الإسرائيلية التي استهدفت عنصرين من الحزب في سوريا، وعملية الطائرتين المسيرتين في الضاحية الجنوبية، الأسبوع الماضي.

ولم تنف إسرائيل أو تؤكد مسؤوليتها عن تسيير الطائرتين، بينما تبنت الغارة في سوريا، وقالت إنها أحبطت مخططًا من جانب إيران ومجموعات شيعية لمهاجمة أهداف إسرائيلية.

وأضاف أن "حزب الله" (حليف إيران) تعمد الرد خلال النهار، وليس في الليل، وهذا من أسباب التأخير(في الرد)".

وأعلن "حزب الله"، الأحد، أنه دمّر آلية عسكرية إسرائيلية عند طريق ثكنة أفيفيم شمالي إسرائيل وقتل وجرح من فيها، بينما قالت إسرائيل إنه لا توجد إصابات بين جنودها.

وتابع نصر الله: العملية حصلت في "أراضي الـ48 (داخل الخط الأخضر)، يعني أن أكبر خط أحمر منذ عشرات السنين، في أرض 1948، كسرته المقاومة الإسلامية أمس".

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ومضى قائلًا: "لم يعد لدينا خطوط حمراء على الإطلاق".

وتوجه نصر الله إلى إسرائيل بقوله: "إذا اعتديتم، فإن عمق العمق عندكم سيكون هدفًا لقصفنا، هذه هي المعادلة."

وبثت قناة "المنار"، التابعة لـ"حزب الله"، الإثنين، مقطعًا مصورًا لما قالت إنها مشاهد حصرية للعملية التي نفذها حزب الله، الأحد.

واستهدفت ثلاثة انفجارات، فجر 26 أغسطس/ آب الماضي، مراكز عسكرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة) في البقاع شرقي لبنان.

واعتبر الرئيس اللبناني، ميشال عون، ما تعرض له لبنان، الأسبوع الماضي، "بمثابة إعلان حرب" من جانب إسرائيل.

كما اتهمت قوات "الحشد الشعبي" (شيعية عراقية مقربة من إيران)، الأسبوع الماضي، الجيش الإسرائيلي بشن هجمات بطائرات مسيرة على قواعد لها في العراق، خلال الأسابيع القليلة الماضية. ولم تؤكد إسرائيل أو تنف مسؤوليتها عن تلك الهجمات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.