مصرع 15 سودانيًا في حادث سير

الخرطوم / الخليج 365

أعلنت الشرطة السودانية، الإثنين، مصرع 15 شخصًا وإصابة 22 في حادث مروري بولاية النيل الأبيض جنوب ولاية الخرطوم.

وقال المكتب الصحفي للشرطة السودانية في بيان، تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن الحادث وقع بالطريق السريع لولاية النيل الأبيض إثر تصادم حافلتين.

وأشارت الشرطة السودانية إلى أن سبب الحادث يعود إلى السرعة الزائدة.

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