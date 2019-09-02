مصرع 15 سودانيًا في حادث سير

أعلنت الشرطة السودانية، الإثنين، مصرع 15 شخصًا وإصابة 22 في حادث مروري بولاية النيل الأبيض جنوب ولاية الخرطوم.
وقال المكتب الصحفي للشرطة السودانية في بيان، تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن الحادث وقع بالطريق السريع لولاية النيل الأبيض إثر تصادم حافلتين.
وأشارت الشرطة السودانية إلى أن سبب الحادث يعود إلى السرعة الزائدة.
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