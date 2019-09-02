العراق يمنح مشاريع أممية بالمناطق المحررة 33 مليون دولار

العراق / عامر الحساني / الخليج 365

وقعت الحكومة العراقية، الإثنين، اتفاقا مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة تسهم بغداد بموجبه بـ33 مليون دولار؛ لدعم المشاريع بالمناطق المحررة.

وقالت الحكومية العراقية، في بيان، إنها بهذه المساهمة تصبح أحد أكبر 10 مانحين لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجال إعادة الاستقرار في العراق.

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وتشمل المشروعات تأهيل البنى التحتية وتوفير الخدمات الأساسية؛ كالماء والكهرباء والرعاية الصحية والإسكان والتعليم، في المناطق المحررة والمتضررة، لا سيما محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين وديالى وكركوك والبصرة.

يذكر أن مشروع إعادة الاستقرار في العراق، التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي أكمل أكثر من ألفي مشروع لإعادة الاستقرار حتى الآن، يستفيد منه أكثر من 8 ملايين عراقي.

وانطلق المشروع في يونيو / حزيران 2015، بناء على طلب من الحكومة العراقية وبدعم من التحالف الدولي ضد "داعش"، لدعم جهود العراق لإعادة الاستقرار سريعا إلى المناطق المحررة، ومساعدة النازحين على العودة إلى مناطقهم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.