وصول ثاني طائرة مساعدات قطرية لمتضرري فيضانات السودان

الخرطوم/عادل عبد الرحيم/الخليج 365

وصلت العاصمة السودانية الخرطوم، الإثنين، ثاني طائرة قطرية تحمل مساعدات إنسانية لمتضرري الفيضانات والأمطار.

وأوضح رئيس لجنة استلام الدعم الخارجي التابعة للمجلس السيادي الانتقالي بالسودان، إن الطائرة القطرية تحمل مواد غذائية وإيوائية وصحية.

وشكر أحمد نيابة عن المجلس السيادى، دولة قطر على دعمها السخي للشعب السوداني في هذا الظرف الذي تمر به البلاد.

وفي وقت سابق الإثنين، وصلت إلى الخرطوم، طائرتي مساعدات إنسانية من الكويت والسعودية، تحمل مواد إغاثية، للمتضررين من السيول والأمطار في السودان.

والسبت، وصلت الخرطوم، أول طائرة قطرية تحمل 65 طنا من المواد الإغاثية، للمتضررين من السيول والأمطار في السودان.

والخميس، حذرت الأمم المتحدة من خطورة تفشي الأمراض المنقولة عن طريق المياه، عقب الأمطار والفيضانات التي تجتاح السودان منذ مطلع أغسطس/آب الماضي.

والإثنين، أعلنت الأمم المتحدة مصرع 59 وتضرر نحو 245 ألفا و700 شخص جراء السيول والفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة بالسودان.

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وقالت إن "الفيضانات دمرت 32 ألفا و851 منزلا، وأتلفت (جزئيا) 16 ألفا و284 منزلا".

في حين أعلنت وزارة الصحة السودانية ارتفاع ضحايا السيول والأمطار التي اجتاحت البلاد، منذ مطلع أغسطس/آب، إلى 62 وإصابة 98 آخرين، وتأثرت بها 17 ولاية بالأمطار والسيول من أصل 18 ولاية.

ومنذ مطلع أغسطس/آب الماضي، تشهد معظم الولايات السودانية أمطارا وسيولا غزيرة، أدّت إلى انهيار منازل، كما أدّت إلى قطع الطريق الرئيس الرابط بين الخرطوم ومدينة الأبيض.

ومن المتوقع أن يستمر موسم الأمطار حتى أكتوبر/تشرين الأول المقبل، مع هطول أمطار أعلى من المتوسط في التوقعات، فيما لا يزال احتمال حدوث فيضانات مفاجئة مرتفعا. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.