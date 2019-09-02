الحكومة اليمنية: مستمرون في إجراءات إنهاء تمرد "الانتقالي"

اليمن / مبارك محمد / الخليج 365

قالت الحكومة اليمنية، الإثنين، إنها "مستمرة في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، لإنهاء التمرد الذي قام به المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات".

جاء ذلك على لسان نائب وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، أثناء لقائه القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى اليمن جنيد منير، بالعاصمة السعودية الرياض، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".

وأوضحت الوكالة، أنه "جرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع في اليمن، وجهود الحكومة اليمنية لمواجهة التمرد الذي يقوده ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي، وتبعات الاستهداف الإماراتي لقوات الجيش الوطني في عدن وأبين".

وأشار الحضرمي، إلى أن "اليمن يعول على دعم الأصدقاء في المجتمع الدولي وأن الحكومة مستمرة في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنهاء التمرد الذي قام به المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا".

ولفت إلى أن الحكومة تعمل على "رصد كافة التجاوزات والانتهاكات التي ترتكبها مليشيا المجلس الانتقالي ضد المواطنين الأبرياء من خلال حملات الاعتقالات التعسفية والقتل خارج إطار القانون".

وجدد ترحيب الحكومة اليمنية بالحوار مع المجلس الانتقالي وفقا لما يقتضيه بيان التحالف العربي في 10 أغسطس/ آب الماضي؟

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وكان التحالف العربي بقيادة السعودية، أصدر بيانا في 10 أغسطس/ آب الماضي، عقب سيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، على مدينة عدن التي تتخذها الحكومة اليمنية مقرا لها وعاصمة مؤقتة للبلاد.

ودعا بيان التحالف حينها إلى وقف فوري لإطلاق النار في عدن، وانسحاب قوات المجلس الانتقالي الجنوبي من المواقع التي استولت عليها.

وذكر الحضرمي أنه "من المهم أولا الوقوف أمام دور الإمارات في إطار تحالف دعم الشرعية ومدى مطابقته لأهدافه".

بدوره، جدد القائم بأعمال السفير الأمريكي، موقف الولايات المتحدة الداعم للحكومة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي، مؤكدا حرص بلاده على مواصلة الجهود الأممية من أجل التوصل إلى سلام دائم وشامل في اليمن.

والخميس الماضي، سيطر الانفصاليون على محافظتي عدن وأبين، بدعم من طيران إماراتي استهدف مواقع للجيش اليمني؛ ما أسفر عن سقوط نحو 300 بين قتيل وجريح، حسب بيان لوزارة الدفاع اليمنية.

وأقرت الإمارات، الخميس، بشن تلك الغارات، لكنها بررت ذلك بأنها استهدفت "مجموعات إرهابية مسلحة" ردًا على مهاجمتها قوات التحالف في مطار عدن.

بينما قالت الحكومة اليمنية، الجمعة، إنها "ترفض التبريرات الزائفة التي ساقتها الإمارات للتغطية على استهدافها السافر لقوات الجيش الوطني"، واعتبرت محاولة الإمارات إلصاق تهمة الإرهاب بقوات الجيش اليمني، "مجرد محاولة بائسة للتغطية على استهدافها السافر وغير القانوني".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.