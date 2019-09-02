غسان سلامة يبحث بالقاهرة سبل وقف العمليات العسكرية في ليبيا

القاهرة / الخليج 365

بحث المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، الإثنين، مع الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، سبل وقف العمليات العسكرية في العاصمة طرابلس.

وتناول اللقاء آخر المستجدات العسكرية والأمنية والسياسية على الساحة الليبية وسبل تعزيز الجهود لإيقاف القتال الدائر حول طرابلس، وفق بيان للجامعة العربية.

وذكر البيان أن الاجتماع شهد اتفاقا كاملاً في الرؤى حول أهمية شروع الأطراف الليبية على الفور في خفض التصعيد الميداني، تمهيداً للتوصل إلى وقف ثابت ودائم لإطلاق النار.

وأكد الجانبان على ضروة "العودة إلى المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة باعتبار أنه لا يوجد أي حل عسكري للأزمة الليبية".

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وفي وقت سابق الإثنين، وصل المبعوث الأممي إلى القاهرة في زيارة غير محددة المدة.

ومنذ 4 أبريل / نيسان الماضي، تشهد طرابلس، مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، معارك مسلحة، بعد أن شنت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر هجوما للسيطرة عليها وسط استنفار لقوات الوفاق.

وبعد ذلك التاريخ الذي كان يفصله أسبوع واحد على عقد ملتقى وطني ليبي برعاية الأمم المتحدة لحل الأزمة، أضحت الأمور أكثر تعقيدا في ظل فشل جميع المبادرات لحل الأزمة.

ومنذ 2011، يعاني البلد الغني بالنفط من صراع على الشرعية والسلطة، ينحصر حاليا بين حكومة الوفاق وحفتر.

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