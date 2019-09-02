مصر.. الجيش يعلن تطوير نظام تأمين الحدود إلكترونيا

القاهرة / الخليج 365

أعلن الجيش المصري، الإثنين، تطوير نظام تأمين الحدود على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية.

وقال المتحدث باسم الجيش المصري، العقيد تامر الرفاعي، في بيان، إن وزير الدفاع، محمد زكي، افتتح اليوم المرحلة النهائية من مشروع تطوير النظام الإشارى الجديد لقوات حرس حدود والذى يحقق التأمين لكافة عناصر حرس الحدود على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية وتدعيمها بأحدث النظم العالمية.

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كما افتتح عددا من المواقع الإشارية الجديدة (نظام إلكتروني للتواصل بين المواقع العسكرية) وأعلن بدء التشغيل التجريبى لمركز التحكم الرئيسى فى أنظمة وشبكات المواصلات لإدارة الإشارة (سلاح بالجيش)‎.

وفي كلمته، أكد وزير الدفاع المصري حرص بلاده على التطوير الدائم والمستمر لكافة الأسلحة والمعدات والأجهزة المختلفة التى توفر كافة سبل التفوق التقني والعملياتي، وفق البيان.

وتملك مصر حدودا ملتهبة مع ليبيا والسودان فضلا عن مساحات شاسعة من الصحراء شمال شرق البلاد تشهد بين الحين والآخر عمليات إرهابية ضد جنود للجيش والشرطة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.