"حزب الله" يعرض مقطعًا مصورًا لاستهدافه آلية إسرائيلية‎

بيروت / بلال البقيلي / الخليج 365

بثت قناة "المنار" التابعة لـ"حزب الله" اللبناني، الإثنين، مقطعًا مصورًا لما قالت إنها مشاهد حصرية لعملية استهدفت، قبل يوم، آلية إسرائيلية في أفيفيم قرب الحدود، شمالي إسرائيل.

والأحد، أعلن "حزب الله" أن مقاتليه دمروا آلية عسكرية إسرائيلية عند طريق ثكنة أفيفيم قرب الحدود شمالي إسرائيل، وقتلوا وجرحوا من فيها.

وأظهر المقطع الذي بثته القناة، أحد الأفراد يقوم بإطلاق صاروخ موجه تجاه عربة عسكرية كانت تتحرك بعيدًا، ورصد المقطع استهداف الصاروخ للعربة.

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وفي تعليقها على مقطع الفيديو، الذي عرض في شكل تقرير إخباري، قالت القناة إن صاروخًا آخر أطلق تجاه العربة للتأكد من إصابتها، مشيرة أن الأخيرة من نوع "وود".

وعرض التقرير معلومات عن قاعدة أفيفيم العسكرية، وقال إن الجيش الإسرائيلي أخلى القاعدة عقب تهديد حزب الله بالرد على "الخروقات الإسرائيلية".

ومنذ 25 أغسطس/ آب الماضي، يشهد لبنان توترات أمنية متصاعدة، مع سقوط طائرتين مسيرتين في ضاحية بيروا الجنوبية، تلاها باليوم التالي، دوي 3 انفجارات في مراكز عسكرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة)، بمنطقة قوسيا بقضاء زحلة في البقاع.

ولم تنف إسرائيل أو تؤكد مسؤوليتها عما شهده لبنان، لكن الرئيس اللبناني، ميشال عون، اعتبر ما حدث "بمثابة إعلان حرب" من جانب إسرائيل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.