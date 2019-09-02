جيش الاحتلال يطلق منطادًا تجسسيًا ثانيًا.. و #لبنان: يوجد تحركات عسكرية إسرائيلية

صحيفة الخليج الالكترونية

أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم منطادًا تجسسيًا ثانيًا في أجواء منطقة العاصي في بلدة ميس الجبل الحدودية المحررة في لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية اليوم أنّ إطلاق المنطاد الثاني تزامن مع نصب قوات الاحتلال خيمة من أعمدة وألواح حديدية جنوب قرية الغجر المحتلة، مقابل بلدة الوزاني، مع تحركات لآليات عسكرية ومدنية تابعة للعدو في محيطها.