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صحيفة الخليج الالكترونية
أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم منطادًا تجسسيًا ثانيًا في أجواء منطقة العاصي في بلدة ميس الجبل الحدودية المحررة في لبنان.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية اليوم أنّ إطلاق المنطاد الثاني تزامن مع نصب قوات الاحتلال خيمة من أعمدة وألواح حديدية جنوب قرية الغجر المحتلة، مقابل بلدة الوزاني، مع تحركات لآليات عسكرية ومدنية تابعة للعدو في محيطها.
كانت هذه تفاصيل خبر جيش الاحتلال يطلق منطادًا تجسسيًا ثانيًا.. و #لبنان: يوجد تحركات عسكرية إسرائيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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