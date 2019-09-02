شكرا لقرائتكم خبر عن حسن نصر الله: أقول للإسرائيلى لم يعد لدينا خطوط حمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله أن عملية استهداف الآلية العسكرية الإسرائيلية كانت جزءا من العقاب لإسرائيل

وفي كلمة ألقاها اليوم الاثنين قال نصر الله في المجلس ‏العاشورائي المركزي المقام في مجمع سيد ‏الشهداء ‏في الرويس،إن النتيجة الأهم للعملية أنها أنجزت، حيث تمكنت المقاومة من "كسر أحد أكبر الخطوط الحمراء للعدو" خلال عقود، في إشارة إلى أن الحزب استهدف هدفا إسرائيليا داخل الحدود الإسرائيلية وليس في الأرض اللبنانية المحتلة مثل مزارع شبعا.

واضاف نصر الله : "أقول للإسرائيلي لم يعد لدينا خطوط حمراء لأنك غيرت قواعد الاشتباك ،وانتقلنا بالرد من أرض لبنانية محتلة إلى أرض فلسطين المحتلة ، والرسالة واضحة إذا اعتديتم فأن كل جنودكم ومستعمراتكم في العمق وعمق العمق سيكونون في خطر ، وهناك مساحة عمل جديدة اسمها مواجهة المسيرات الإسرائيلية في سماء لبنان، هذا ثبتناها وهذا صار بيد الميدان".