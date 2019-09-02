شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الأولى فى تاريخها.. بورصة دبى للذهب تتداول 3.2 ملايين عقد فى شهر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
سجلت بورصة دبي للذهب والسلع تداول أكثر من 3 ملايين عقد خلال شهر واحد للمرة الأولى في تاريخها، وذلك في شهر أغسطس الماضي، لتحطم رقمها القياسي الذي سجلته في شهر يوليو مع تداول 2.38 مليون عقد، كما سجلت قيمة العقود التي تم تداولها ومقاصتها الشهر الماضي الماضي والتي بلغت 3.22 ملايين عقد، رقماً قياسياً تاريخياً وصل إلى 52.72 مليار دولار.
كما سجلت البورصة أعلى مستوى تداول يومي في تاريخها في 5 أغسطس، حيث تم تداول أكثر من 220,000 عقد بقيمة اسمية بلغت 3.85 مليارات دولار، ووصل متوسط حجم التداول اليومي إلى 146,502عقد في اليوم، بزيادة قدرها 54.97٪. وكانت أفضل المنتجات أداء في البورصة خلال أغسطس منتجات الروبية الهندية، والتي حطمت جميع الأرقام القياسية السابقة.
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