قطر للبترول تحجز السعة الكاملة لمرفأ غاز طبيعي مسال في بلجيكا حتى 2044

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شعار قطر للبترول عند مقرها في الدوحة

قالت قطر للبترول يوم الاثنين إن شركتين تابعتين وقعتا اتفاقا طويل الأمد مع شركة فلاكسيس بلجيكا، وهي شركة مستقلة لنقل الغاز الطبيعي في بلجيكا، بشأن خدمات ”استقبال وتخزين وإعادة تبخير“ الغاز الطبيعي المسال في مرفأ زيبروج للغاز الطبيعي المسال في بلجيكا.

وقال بيان الشركة ”بموجب الاتفاقية، ستصبح شركة قطر ترمينال المحدودة، والمملوكة بالكامل لقطر للبترول، المستفيد الوحيد من كامل القدرة الاستيعابية للمحطة عند انتهاء العقود الحالية وحتى العام 2044“.