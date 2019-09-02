انت الان تتابع قطر للبترول تحجز السعة الكاملة لمرفأ غاز طبيعي مسال في بلجيكا حتى 2044 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قالت قطر للبترول يوم الاثنين إن شركتين تابعتين وقعتا اتفاقا طويل الأمد مع شركة فلاكسيس بلجيكا، وهي شركة مستقلة لنقل الغاز الطبيعي في بلجيكا، بشأن خدمات ”استقبال وتخزين وإعادة تبخير“ الغاز الطبيعي المسال في مرفأ زيبروج للغاز الطبيعي المسال في بلجيكا.
وقال بيان الشركة ”بموجب الاتفاقية، ستصبح شركة قطر ترمينال المحدودة، والمملوكة بالكامل لقطر للبترول، المستفيد الوحيد من كامل القدرة الاستيعابية للمحطة عند انتهاء العقود الحالية وحتى العام 2044“.
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