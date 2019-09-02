صحف أمريكية: الصين تخترق هواتف "آيفون" تابعة لمعارضين

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الإثنين 2 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 ـ متابعات

اتهمت صحف أمريكية لها علاقة بالتقنيات الفائقة السلطات الصينية باختراق هواتف "آيفون" لمن تعتبره السلطات غير موال أو معارض لها.



وبحسب تلك الصحف فإن المقصود بالأمر هو كشف معلومات حول مجموعة من نقاط الضعف الأمنية (خلل أمني) في نظام التشغيل "آبل" المحمول، أي تلك الأخطاء التي لا يعلم عنها شيئا المهندسون ولا خبراء أمن أجهزة الكمبيوتر.

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وأفاد فريق الخبراء في الأمن السيبراني من شركة "غوغل" في وقت سابق بأن هواتف "آبل" هي أجهزة غير محمية بالشكل المطلوب كما يعتقد البعض. وحسب المعلومات المتوفرة لدى الفريق فإن هاكرز ما كانوا يخترقون هواتف "آيفون" بشكل جماعي على مدى عامين باستخدام تكنولوجيات قراصنة مكنتهم من تفادي كل مستويات الحماية في أجهزة "آبل". وافترض الخبراء أن غالبية حالات الاختراق لها علاقة بالأجهزة الأمنية أو أشخاص يعملون في مصلحتها، إذ أن عملية اختراق "آيفون" تعد أمرا غير رخيص يتطلب بذل جهود محترفة غير عادية.

فريق الخبراء أعاد إلى الأذهان اعتقال حقوقي في الإمارات العربية المتحدة عام 2016 بعد اختراق هاتفه "آيفون". وقدر آنذاك خبراء الأمن في شركة "غوغل" العملية الاستخباراتية التي أجرتها أجهزة الأمن الإماراتية بمبلغ قدره مليون أو مليوني دولار.

وأدى اختراق "آيفون" لدى شخص واحد، حسب الخبراء، إلى فرض السيطرة على كل من زار موقعا واحدا أو بضعة مواقع إلكترونية على الإنترنت أو بالأحرى يمكن وصف هذا الاختراق بأنه ليس اختراقا فرديا بل جماعيا.

وتم إبلاغ المكتب الرئيس لـ "آبل " في كوبيرتينو الأمريكية عن ملابسات الحادث في فبراير الماضي ليتخذ إجراءاته، وأطلقت الشركة تحديثا جديدا لإصدار iOS حيث تم القضاء على نقطة الضعف المذكورة.