بعد اعتزالها الرقص. معلومات لا تعرفها عن الراقصة الأرمينية "صافيناز"

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الإثنين 2 سبتمبر 2019

صافيناز

كتب الخليج 365 ـ متابعات

صافيناز اسم ظهر علي الساحة السينمائية المصرية في وقت قصير جدا وانتشر كما تنتشر النار في الهشيم صافيناز الراقصة التي ظهرت في فيلم القشاش وحقق فيلم القشاش انتشارا واسعا في موسم عرضه بسبب وجود الراقصة صافينازالتي اضافت الي فيلم القشاش شهرة كبيرة علي الرغم من انها لا تعتبر احد ابطال الفيلم ولكنها ظهرت في كليب مصور من اغنية في الفيلم بعنوان علي رمش عنيها وهي في الاصل اغنية من التراث القديم للراحل وديع الصافي وحققت تلك الاغنية مشاهدات عالية جدا علي اليوتيوب وعلي قنوات الاغاني.



كل تلك العوامل اضافت الي الفيلم شهرة كبيرة وسط الافلام المنافسة في موسم سينما عيد الاضحي ومنذ ذلك الوقت وانتشر اسم الراقصة صافيناز وسطع نجمها وسط الاسماء الموجودة علي الساحة علي الرغم من انها راقصة معروفة ولكن لم تكن معروفة اعلامية وعلي الساحة السنيمائية وذلك حتي صدور هذا الكليب وانتشاره بين الناس والقنوات انتشار واسع فاق انتشار الاغنية الاصلية للراحل وديع الصافي.

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وبحث الجميع عن معلومات عن صافيناز وسعي الكثيرون بدافع الفضول الي البحث عن معلومات عنها مثل ديانة الراقصة صافيناز وبعد البحث وجدت مصارد وانباء غير رسمية انها قد تكون يهودية الديانة وانها تحمل الجنسية المصرية والارمنية ولكن كل تلك المعلومات الموجودة عن الراقصة مصدرها شبكة الانترنت اثارت تلك المعلومات الغير مؤكدة عن الراقصة صافيناز استياء عدد ليس بقليل من محبيها.

هي صافيناز أو صوفينار جوريان هي راقصة شرقية وممثلة أرمينية روسية ولدت في 20 ديسمبر 1983 في الاتحاد السوفيتي.

كانت تعمل في البداية راقصة باليه، ثم اتجهت للرقص شرقي بسبب حبها للأغاني العربية، وظهرت في بعض الأغاني المصورة التي كانت تنتجها قناة "دلع"، لكنها حازت على شهرة غير عادية بعد ظهورها وهى ترقص في أغنية فيلم القشاش الذي عرض تزامن مع عيد الأضحى في عام 2013.

قامت العديد من الدعوات من الوسط الفني ومن خارجه تطالب بطردها خارج مصر، واتّخذت هذه الدعوات العديد من التّبريرات مثل كونها تمارس المهنة دون ترخيص، ووصل الأمر بالبعض إلي اتهامها بالجاسوسيّة.