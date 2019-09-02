بعد طردها .. بلاغات ضد الراقصة صافيناز أبرزها إهانة العلم المصري

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الإثنين 2 سبتمبر 2019

الراقصة صافيناز

كتب الخليج 365 ـ متابعات

فجرت الراقصة صافيناز مفاجأة مؤكدة أنها قررت إعتزال الرقص في مصر، والإكتفاء بإحياء حفلات بالدول العربية.

وبحسب تصريحات لمجلة لها، كشفت صافيناز عن سبب إتخاذها لهذا القرار وقالت: "أصبحت أدفع مبالغ ضخمة من أجل الحصول على تصاريح رغم أنني أعلم أن هناك راقصات لا يدفعن شيئاً على الإطلاق وما يحدث معي غريب، وما أحصل عليه من أجر أصبحت أدفعه كرسوم للتصاريح". ويأتي قرار صافيناز بعدما حرر جهاز الرقابة على المصنفات الفنية في مصر، محضراً ضدها بتهمة بنشر الفسق والفجور وتحريض الفتيات على الرقص معها مرتدين البكيني بالساحل الشمالي.

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وفي السطور التالية نتناول أبرز البلاغات المقدمة ضد الراقصة صافيناز:

كانت أول قضية أثارت الجدل في مصر، ضد الراقصة صافيناز، هي إهانة العلم المصري وذلك منتصف عام 2015، وكانت الراقصة صافيناز قد أثارت غضب المصريين بسبب إحيائها حفلة في عيد الفطر في أحد المنتجعات السياحية على ساحل البحر الأحمر مرتدية بدلة رقص على شكل علم مصر، وعلى إثر ذلك تم تقديم عدة بلاغات للنائب العام ضدها.

وقضت محكمة مصرية بسجن الراقصة الأرمينية صافيناز 6 أشهر مقابل دفع كفالة 10 آلاف جنيه في قضية إهانة العلم المصري.

ولاحقت البلاغات المقدمة إلى النيابة العامة المصرية، الراقصة صافيناز، وذلك بعد الحكم الصادر من محكمة جنح العجوزة بحبسها ستة أشهر في واقعة إهانة العلم المصري بعد أن أرتدته ورقصت به في إحدى الحفلات.

وكانت البلاغات المقدمة ضد الفنانة صافيناز عبارة عن اتهامات بالتشهير مقدمة من فنادق كانت تتعامل معها ومن بين البلاغات اتهام من مالكة فندق وعماله وكذلك كازينو الفندق وعماله ومديره وذلك بعد أن قامت صافيتاز بالتشهير بهم في أحد البرامج الفضائية.