إلى المواطن المصري.. احذر رفع خدمة المؤقت للتلفون الارضي هذا الشهر

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الإثنين 2 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365

اكدت الشركة المصرية للاتصالات انها ستعمل بأقل من اسبوعين بإجراء «رفع الخدمة المؤقت» لخدمة التليفون الأرضي، عن العملاء غير المسددين لفاتورة شهر يوليو 2019.



كيف يتم تجنب هذا الاجراء:

ولتجنب «رفع الخدمة المرقت»، فإن هذا التقرير، يوضح كيف يُمكن لعملاء الشركة المصرية للاتصالات غير المسددين لفاتورة شهر يوليو تجنب هذا الإجراء المتضمن إضافة مصاريف إدارية على العميل، والذي يتبعه رفع الخدمة بصورة نهائية عن العميل.

-أولا لا بد من الاشارة إلى أن فاتورة شهر يوليو، صدرت في 15/7/2019، وأعطت الشركة المصرية للاتصالات فترة سماح للسداد مدتها شهر من تاريخ صدور الفاتورة تنتهي في 14 أغسطس 2019، وخلال هذه المدة أتاحت للعملاء خدمة التليفون الأرضي (استقبال وإرسال) وذلك دون مصاريف إدارية.

ومع انقضاء 14 أغسطس 2019، انتهت فترة السماح، وتحولت في اليوم التالي 15 أغسطس 2019، خدمة التليفون الأرضي لاستقبال فقط عند العملاء غير المسددين، مع إمكانية السداد في فترة تعرف باسم «فترة الاستقبال» مدتها شهر، تنتهي في 14 سبتمبر 2019.

ومع انقضاء يوم 14 سبتمبر 2019، سيتم رفع الخدمة المؤقت عن العملاء غير المسددين لفاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو، وسيتطلب استعادة الخدمة دفع مصاريف إدارية، بخلاف قيمة الفاتورة، وذلك حتى يتجنب العميل وقف الخدمة بصورة نهائية عنه.

ويمكن لعملاء الشركة المصرية للاتصالات سداد فاتورة التليفون الأرضي خلال «فترة الاستقبال» دون مصاريف إدارية، قبل حلول يوم 14 سبتمبر 2019، من خلال الطرق التي نوضحها في هذا التقرير.

موعد الرفع المؤقت للخدمة ميعاد الرفع المؤقت لخدمة التليفون الأرضي عند عملاء الشركة المصرية غير المسددين لفاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو هو 14 سبتمبر، حيث تقوم الشركة مع انقضاء هذا اليوم برفع الخدمة الموقت مع إضافة المصاريف الإدارية.

ووفق الموقع الإلكتروني للشركة المصرية للاتصالات، ستستمر خدمة التليفون الأرضي (استقبال) فقط لمدة شهر (أي حتى 14 سبتمبر 2019)، عند العملاء غير المسددين، ثم ستتوقف بعدها الخدمة بشكل مؤقت، قبل انقطاع الخدمة نهائيا.

يذكر أن فاتورة التليفون الأرضي تصدر كل ثلاثة أشهر، حيث تصدر في منتصف شهر يناير، ومنتصف شهر أبريل، ومنتصف شهر يوليو، ومنتصف شهر نوفمبر.

ويوجد أكثر من طريقة للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي نوضحها لكم فيما يلي، كما نوضح طرق سداد الفاتورة قبل 15 سبتمبر 2019، لتجنب وقف الخدمة مؤقتا ثم وقفها بشكل نهائي.

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وفيما يلي بيان تفصيلي من «شبابيك» يوضح سبل تجنب انقطاع الخدمة، بالنسبة لغير المسددين لفاتورة شهر يوليو 2019.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالتليفون وللاستعلام عن الفاتورة في حال كنت لم تستعلم عنها حتى الآن، يُمكنك الاتصال برقم (111) وهو رقم خدمة عملاء الشركة المصرية للاتصالات، واتباع الخطوات التي توضحها الخدمة الصوتية لمعرفة قيمة الفاتورة؛ وتتمثل الخطوات في إدخال كود المحافظة أولا، ثم إدخال رقم التليفون.

من خلال الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات على شبكة الأنترنت، حيث ستجد خانات مطلوب فيها إدخال كود المحافظة، ثم إدخال رقم التليفون.

عند مل الخانات السالفة والضغط على «إظهار الفاتورة»، سيُطلب منك إدخال الرقم السري.

بعد ملء الثلاث خانات سالفة الذكر بالبيانات المطلوبة، اضغط على «إظهار الفاتورة».

يذكر أنه يُمكن أيضا الاستعلام من خلال موقع الشركة المصرية للاتصالات على شبكة الأنترنت، عن طريق رقم الحساب، ولكن هذا سيتطلب منك أولا اختيار «الاستعلام برقم الحساب».

كيفية سداد عن فاتورة التليفون الأرضي يُمكن للعميل سداد فاتورة التليفون الأرضي من خلال عدة طرق، أبرزها:

السداد عبر الانترنت من خلال بطاقة الائتمان. السداد من خلال ماكينات «فوري»، «مصاري»، أو «أمان». فروع الشركة المصرية للاتصالات. منافذ سداد فواتير المصرية للاتصالات المنتشرة في محطات مترو الأنفاق. السداد في أي فرع من فروع البريد المصري المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

فترة السماح تسمح الشركة المصرية بسداد فاتورة التليفون الأرضي خلال 30 يوما من تاريخ إصدار الفاتورة، وفي تلك الفترة يُمكن للعميل إرسال واستقبال المكالمات.

بعد ذلك ولمدة 30 يوما آخرا يكون التليفون «استقبال» فقط.. أي يستقبل العميل المكالمات لكن لا يُمكن للعميل إجراء أي مكالمات.

وفي حال عدم السداد خلال هذه المدة، تقوم بقطع الخدمة بشكل مؤقت عن العميل، ثم تقطها بشكل نهائي.

خدمة الفاتورة التفصيلية تقدم الشركة المصرية ما يُعرف بخدمة الفاتورة التفصيلية، يستطيع من خلالها العميل الحصول على بيان تفصيلي لمكالمات المحافظات، المحمول، خدمة الأنترنت، الخدمة الصوتية. كما يمكنه استلام الفاتورة التفصيلية عبر البريد الإلكتروني أوعن طريق الفاكس، حسبما يختار العميل.

للاشتراك في خدمة الفاتورة التفصيلية يُمكن الاتصال بمركز خدمة العملاء على رقم (111)، علما بأن هذه الخدمة تقدم مجانا لبيان استهلاك خدمة الإنترنت، والخدمة الصوتية، ورسوم بيان مكالمات المحافظات، والمحمول (2 جنيه للفاتورة الشهرية، و6 جنيه للفاتورة الربع سنوية)، ويتم إضافتها الى أقرب فاتور، علما بأن يتم تشغيل الخدمة عند الاشتراك فيها بعد خلال 48 ساعة عمل.

أسعار وباقات الإترنت الجديدة يذكر أن الشركة المصرية للاتصالات «WE» أعلنت في مطلع شهر يوليو الماضي تقديمها لباقات إنترنت منزلي جديدة فائقة السرعة (WE SPACE)، مع رفع أسعار الباقات الحالية، وذلك في إطار تطوير قدرات الشبكات ورفع جودة الخدمة.

وباقات «WE Space» هي باقات جديدة بسرعات وسعات مختلفة، حسبما تقول الشركة، وتبدأ من باقة «سوبر» إلى باقة «ألترا».

ونوضح فيما يلي خطط السرعات والسعات الجديدة، وكذلك الأسعار اباقات الإنترنت التي تقدمها الشركة المصرية للاتصالات: