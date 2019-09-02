مصر.. شركة هيونداي تعلن عن تغييرات جديدة في أسعار بعض الطرازات

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الإثنين 2 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب Advertisements الخليج 365 - متابعات

كشفت شركة هيونداي في مصر عن تغييرات جديدة في أسعار بعض طرازاتها في السوق المحلي المصري ، ومنها هيونداي توسان 2019 التي كانت الشركة قد أعلنت تخفيضات في سعرها في شهر أغسطس بغرض عمل فجوة سعرية بينها وبين موديلات توسان 2020 التي تم طرحها بالفعل في سوق السيارات المصري.



وجاءت التخفيضات الجديدة التي بدأ تفعيلها من اليوم بواقع 20 ألف جنيه وتصل الي 25 ألف جنيه بعدما تم تخفيض سعر السيارة في السابق بما يصل الي 32 ألف جنيه لبعض الفئات كحد أقصي للتخفيض. ولم تسري التخفيضات على أول 3 فئات من توسان 2019 العادية بل شملت الفئة الرابعة من السيارة التي تراجع سعرها من 517.900 ألف جنيه الي 492.900 ألف جنيه بخصم 25 ألف جنيه.

كما شمل التخفيض الفئة الخامسة من السيارة التي تراجع سعرها من 522.900 ألف جنيه الي 497.900 ألف جنيه . اما بالنسبة لتوسان تيربو 2019 ، فشهدت ثبات سعر الفئة الأولي منها بينما انخفض سعر ثاني فئة من 537.900 ألف الي 517.900 ألف جنيه والفئة الثالثة من 542.900 ألف الي 522.900 ألف جنيه .