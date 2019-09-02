تعرف على سعر "هيونداي توسان SUV" بعد انخفاض سعرها

Advertisements Advertisements الإثنين 2 سبتمبر 2019 صورة أرشيفية انخفضت أسعار سيارة هيونداي توسان، مركبة الكروس أوفر SUV، حيث بلغ سعر الفئة الأولى 412.900 جنيه، وخلال السطور التالية نرصد مواصفات السيارة.

- يبلغ طول السيارة 4475 ملم، وعرضها 1850 ملم، وارتفاعها 1660 ملم. - يبلغ طول قاعدة العجلات 2670 ملم، وارتفاعها عن الأرض 182 ملم. - يسع صندوق أمتعتها الخلفي إلى حوالي 488 لتراً. - تتمتع السيارة بمحرك ذوسعة 1591 سي سي. - تبلغ قوة المحرك 130 حصاناً عند 6300 دورة فى الدقيقة، و161 نيوتن متر عزم الدوران. Advertisements - ناقل أوتوماتيكي لـ6 سرعات. - نظام لمنع إدارة المحرك، ووسائد هوائية أمامية، ومانع لإغلاق الفرامل مع توزيع إلكتروني لقوتها. - تتمتع السيارة بإضاءة تحذيرية للوقوف المفاجئ مع تحذير من عدم ربط أحزمة الأمان. - سعة خزان الوقود 62 لترا. - استهلاك الوقود لكل 100كم/ساعة نحو 8.8 لتر. - تتسارع السيارة من حالة الثبات إلي 100 كم/ ساعة خلال 11.6 ثانية. - مقاس الجنوط بالسيارة يصل إلى 16 بوصة. Advertisements Advertisements

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