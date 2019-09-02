حادث مروع يهز السودان

ووفقا لصحيفة "الانتباهة"، تعود تفاصيل الحادث إلى تصادم بين حافلتي سفر الأولى قادمة من ولاية الخرطوم إلى كوستي والثانية قادمة من كوستي إلى الخرطوم.

ووقع الحادث بسبب السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ، وتم إسعاف المصابين ونقلهم لمستشفى القطينة وتحويل آخرين لمستشفى إبراهيم مالك في الخرطوم.