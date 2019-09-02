وبحسب مصادر مطلعة، فريق "بي بي سي" سيصل إلى الخرطوم في غضون الأيام المقبلة لإكمال التباحث مع السلطات السودانية حول إعادة البث.
صحيفة "الانتباهة" أوضحت أن البداية ستكون بولاية الخرطوم ثم الانتقال لولايات أخرى كانت تغطيها خدمة "بي بي سي ".
وحجب نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، راديو "بي بي سي" عن السودانيين لمدة تسع سنوات لدواع أمنية لم يفصح عنها.
وتمتلك إذاعة "بي بي سي" قاعدة جماهيرية في السودان، حيث عمل بها عدد من الرموز السودانية أبرزهم الطيب صالح، وأيوب صديق.
كانت هذه تفاصيل خبر قرار من البرهان بشأن إذاعة "بي بي سي" في السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.