الحكيم يبحث مع أبو الغيط الاعتداءات الأخيرة على دول المنطقة

ونشر الحكيم تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر" قال فيها "نستقبل الأمين العام للجامعة العربية غدا في بغداد ونجري مباحثات في وزارة الخارجية".
وأشار الحكيم إلى أن "المباحثات ستشمل الاجتماع الوزاري لوزراء الخارجية العرب الأسبوع المقبل في مقر الجامعة برئاسة العراق، وبحث التطورات في المنطقة العربية، وسبل خفض حدة التوترات في منطقة الخليج، فضلاً عن الاعتداءات الأخيرة على دول المنطقة".
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