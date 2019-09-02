كشفت جوجل الاسبوع الماضي عن ثغرات أمنية في آيفون يعتقد أنه تم استغلالها من قبل دول مثل الصين في استهداف مسلمي الآيغور عبر التجسس عليهم بواسطة برمجيات تجسس خاصة.
وكان يتم إصابة هواتف آيفون الخاصة بالمستخدمين بشيفرة تجسسية خبيثة عبر استغلال الثغرة بمجرد زيارة المستخدم لصفحة ويب معدّة خصيصاً لذلك.
وبعد الوصول لجهاز الضحية يمكن للقراصنة قراءة محتوى الرسائل النصية وكلمات المرور وتتبع الموقع الجغرافي في الزمن الفعلي.
وفي حملة مشابهة استهدف القراصنة باقي أجهزة المستخدمين مثل الحواسب الشخصية بنظام ويندوز وهواتف أندرويد.
وكشفت الأخبار أنه حدثت بعض الأخطاء والتجاوزات من خلال اصابة مستخدمين ليسوا من المسلمين الإيغور، وهنا طلب مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي من جوجل إزالة المواقع التي تصيب المستخدمين من نتائج البحث.
الجدير بالذكر أن هذه الثغرة موجودة في أجهزة آبل منذ 2017 وتصيب المستخدمين من نسخة iOS 10.0.1 التي صدرت رسمياً في سبتمبر 2016 وحتى نسخة 12.1.2 التي صدرت في ديسمبر الماضي.
وكانت آبل قد أرسلت تحديث أمني في فبراير رقمه 12.1.4 قام بسد الثغرات بعد أن أبلغتها جوجل بوجودها.
التدوينة اكتشاف التجسس على مسلمي الآيغور طوال عامين عبر آيفون ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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