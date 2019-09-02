دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة آبل تطلق برنامج إصلاح شاشات ساعتها الذكية

أطلقت آبل برنامجاً لإصلاح شاشات بعض طرازات الساعات المعرضة للكسر وذلك عبر متاجر آبل الرسمية أو الوكلاء المعتمدين ومراكز الصيانة المرخصة.

وبالرغم من أن هذه حالات نادرة ومحدودة للغاية، إلا أنه بعض ساعات Series 2 أو Series 3 معرضة لكسر شاشاتها وذلك حول الحواف وبالأخص في الساعات ذات الغطاء المعدني من الألومنيوم.

هذا يعني أن الإصدار صفر والأول والأحدث الرابع ليست خاضعة لبرنامج الصيانة، وحتى مع الإصدار الثالث فإن الساعات التي يمكن صيانتها بالبرنامج هي وفق المواصفات التالية:

الطراز والمويل القياس اللون والخامة تاريخ البيع Apple Watch Series 2 38mm and 42mm Space gray, gold, rose gold, and silver aluminum September 2016 – September 2017 Apple Watch Nike+ Series 2 38mm and 42mm Space gray and silver aluminum October 2016 – October 2017 Apple Watch Series 3 (GPS) Apple Watch Series 3 (GPS+ Cellular) 38mm and 42mm Space gray, gold, and silver aluminum September 2017 – September 2019 Apple Watch Nike+ Series 3 (GPS) Apple Watch Nike+ Series 3 (GPS+ Cellular) 38mm and 42mm Space gray and silver aluminum October 2017 – September 2019

يذكر أن أحد المستخدمين رفع دعوى قضائية ضد آبل في كاليفورنيا نتيجة عدم عرض تصميم الساعة المعيب بشكل حقيقي وواقعي للمستخدمين.

التدوينة آبل تطلق برنامج إصلاح شاشات ساعتها الذكية ظهرت أولاً على عالم التقنية.