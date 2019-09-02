شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يعلق رخصة مكاتب قناة الحرة بسبب تحقيق صحفى.. إعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق العراق تراخيص مكاتب قناة الحرة التى تمولها الحكومة الأمريكية، بعد أن بثت تحقيقا صحفيا استقصائيا زعم وجود فساد داخل المؤسسات الدينية فى البلاد.

وأغلقت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الاثنين، المكاتب المحلية لتلفزيون الحرة، الممول من الوكالة الأمريكية للإعلام العالمى، لمدة ثلاثة أشهر واتهمت المحطة بالتحيز وتشويه السمعة فى التقرير.

وقالت الهيئة فى بيان، "البرنامج بكل ما تضمنه محتواه ابتعد عن تحقيق مبدأ المحافظة على المهنية الإعلامية" واتهمت معدى وصحفيى البرنامج باستخدام مصادر مجهلة بهدف "تشوية السمعة والإضرار المعنوى".

Advertisements

وزعم التقرير الاستقصائى، الذي بثته الحرة الأسبوع الماضى، وجود فساد داخل الأوقاف الإسلامية السنية والشيعية بما يشمل مؤسسات مرتبطة بالمرجع الشيعى الأعلى آية الله على السيستانى.

ونفى ديوان الوقف السنى ما ورد فى التقرير وقال إنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد القناة، ولم يتسن الوصول لديوان الوقف الشيعى للتعليق.

وجاء فى قرارات هيئة الإعلام والاتصالات "تعليق رخصة عمل مكاتب قناة الحرة فى العراق لمدة ثلاثة أشهر وإيقاف أنشطتها لحين إعادة تصويب موقفها حيال التعاطى مع الشأن العراقى... وبث اعتذار رسمى من مكتب إدارة القناة فى العراق ".