شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية التونسى يلتقى رئيس المحكمة الجنائية الدولية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى وزير الخارجية التونسى خميس الجهيناوى، اليوم، في مدينة لاهاى الهولندية، رئيس المحكمة الجنائية الدولية شيل إيبو أوسوجى، والمدعى العام للمحكمة وفاتو بن صودا.
ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، أفاد بيان لوزارة الخارجية التونسية، أن المحادثات تناولت المسائل ذات الاهتمام المشترك وتقييم واقع التعاون بين تونس وهذه المؤسسة الدولية.
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