شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن وألمانيا تبحثان دعم مشروعات السلطات المحلية والبرامج الإغاثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الإدارة المحلية، رئيس اللجنة العليا للإغاثة اليمنى عبد الرقيب فتح، اليوم، مع نائب السفير الألمانى لدى اليمن يان كراوسر دعم مشاريع السلطات المحلية والبرامج الإغاثية ومشاريع دعم سبل العيش فى اليمن.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" : إن اللقاء ناقش نتائج ورشة برلين التي عقدتها مؤسسة بيرجهوف الألمانية، حيثُ أكد الوزير فتح أهمية متابعة نتائجها، وكذلك تفعيل مشاريع دعم السلطات المحلية المقدم عن طريق المنظمات الألمانية فى اليمن.

من جهته أكد نائب السفير الألمانى لدى اليمن استمرار بلاده فى دعم الحكومة والشعب اليمنى في المجالات كافة، وحرص بلاده على استقرار الشعب اليمنى ووحدته.