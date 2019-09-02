شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة العليا الكويتية الإندونيسية المشتركة تعقد أعمال دورتها الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عُقدت اليوم أعمال الدورة الأولى للجنة العليا الكويتية الإندونيسية المشتركة برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي، ووزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو ليستارى بريانسارى مارسودى أعمالها في الكويت.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، شهدت أعمال اللجنة استعراضًا لمجالات التعاون كافة بين الجانبين لاسيما الاقتصادية والتنموية منها، إضافة إلى بحث سبل تعزيز العلاقات والأخذ بها إلى آفاق جديدة للتعاون والتكامل الوثيقين بين البلدين.

وتم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين في مجال الإعفاء من تأشيرة الدخول لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، والتعاون في مجال بناء القدرات الدبلوماسية ومجالى التعليم والبحث العلمى، إضافة إلى التعاون فى مجال النفط والغاز والبتروكيماويات.