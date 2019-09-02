شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ملايين مسافر يعبرون جسر الملك فهد خلال شهر أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل جسر الملك فهد خلال شهر أغسطس أعلى رقم عبور للمسافرين منذ افتتاحه بعدد 2,918,993 مسافراً بمعدل يومي يزيد عن 94 ألف مسافر يوميا وبزيادة بلغت 4.4% عن نفس الفترة من العام الماضي والتي شهدت عبور 2,796,287 مسافرا ناسخا الرقم الأعلى الذي تم تسجيله خلال الشهر الذي سبقه من نفس العام والبالغ 2,821,640 مسافرا وفق احصائيات جوازات جسر الملك فهد السعودية ، حسبما نشرت صحيفة الايام البحرينية .

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وواصلت أعداد المسافرين تصاعدها بوتيرة عالية خلال هذا العام شهد معها تسجيل عدد كبير من الأرقام الغير مسبوقة بالتوازي مع التحسن الكبير في أزمنة العبور نتيجة للجهود الكبيرة التي تبذلها جميع الإدارات العاملة في المملكتين.

ورغم الأعداد المتزايدة في إعداد المسافرين فقد سجلت معدلات أزمنة العبور خلال شهر أغسطس خلال أوقات الذروة بإتجاه البحرين بين الساعة 10 صباحا إلى 10 مساء مدة 23 وبإتجاه السعودية بين الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة 12 منتصف الليل مدة 24 دقيقة