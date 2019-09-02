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وزير الدفاع اللبنانى يلتقى السفير البريطانى لدى بلاده

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى وزير الدفاع اللبنانى الياس بو صعب، فى بيروت اليوم، السفير البريطانى لدى لبنان كريس رامبلنغ.

وجرى خلال اللقاء، التطرق إلى آخر الأحداث على الساحة اللبنانية، بدءاً من الإعتداءات الإسرائيلية على الأراضى اللبنانية والخروقات المستمرة وصولاً إلى ما جرى يوم أمس.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء ، أعرب السفير البريطانى، عن قلقه من هذه التطورات، حاثاً الجانبين على ضبط النفس ومحاولة إيجاد حل سريع لإنهاء هذه الأزمة".

بدوره، أبلغ وزير الدفاع سفير بريطانيا أنه "منذ القرار 1701 والحدود الجنوبية للبنان تنعم بالهدوء رغم الخروقات الإسرئيلية اليومية لهذا القرار، وما حدث منذ أسبوع من إنتهاكات فاضحة وإعتداء سافر على ضواحى العاصمة بيروت كان بمثابة تغيير لقواعد الإشتباك من قبل الإسرائيليين، مما أدى إلى تفاقم الوضع فى المنطقة، مؤكداً أن "إسرائيل هى وحدها من يجب أن يتحمل مسؤولية هذه الأزمة المستجدة وتبعاتها، ولكن بدورها تبقى الحكومة اللبنانية حريصة على الهدوء والإستقرار وتعمل جاهدة لمنع تفاقم الأزمة.

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