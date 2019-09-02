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الجيش اليمنى يسقط طائرة حوثية مسيرة فى حجة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

 تمكن الجيش اليمني بدعم تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الاثنين، من إسقاط طائرة مسيرة حوثية في مدينة حرض بمحافظة حجة.

 

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وأوضحت مصادر يمنية عسكرية، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، أن الطائرة الحوثية المسيرة حاولت استهداف مناطق مدنية آهلة بالسكان، بعد أن استعادها الجيش الأسبوع الماضي من قبضة الحوثيين.

 

وكان المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني قد أعلن، في وقت سابق، أن وحدات من الجيش تعمل على تأمين القرى والمزارع المحيطة بمدينة حرض المحررة حديثاً، بالإضافة لتمشيط وانتزاع حقول الألغام التي خلفتها الميليشيا الحوثية، وذلك ضمن العملية العسكرية التي أطلقها الجيش الأسبوع الماضي لاستكمال تحرير مدينة حرض. 

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