إيران: اعتداء إسرائيل على لبنان انتهاك صارخ لسيادة دولة مستقلة

طهران / الخليج 365

اعتبرت إيران، القصف الإسرائيلي على لبنان "انتهاكا صارخا لسيادة دولة مستقلة".

جاء ذلك في بيان نشرته الخارجية الإيرانية على لسان المتحدث باسم الوزارة عباس موسوي.

وقال موسوي إن "الاعتداء الصهيوني على لبنان انتهاك صارخ لسيادة دولة مستقلة". معتبرا أن "إسرائيل قوّضت السلم والأمن الدوليين باعتدائها على لبنان".

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واتهم المسؤول الإيراني إسرائيل بـ"محاولة تقويض مقاومة لبنان، في ظل صمت الرأي العام الدولي، وحماية غير محدودة من الولايات المتحدة".

وطالب الأمم المتحدة بعدم الصمت إزاء تصعيد إسرائيل، ووضع حد لانتهاكاتها.

والأحد، أعلنت إسرائيل سقوط عشرات القذائف المدفعية على أراضيها قادمة من لبنان، وأن جيشها رد على القذائف بضرب عدد من الأهداف جنوب البلد الأخير.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.