وصول مساعدات سعودية وكويتية لمتضرري الفيضانات بالسودان

بهرام عبد المنعم / الخليج 365

وصلت إلى العاصمة الخرطوم، الإثنين، طائرتان من الكويت والسعودية تحملان مساعدات إنسانية ومواد إغاثية للمتضررين من الفيضانات في السودان.

وقال مفوض العون الإنساني السوداني بالإنابة، محمد فضل الله سراج، في تصريحات إعلامية، إن "الطائرة المقدمة من دولة الكويت تحمل مساعدات إنسانية تشمل مواد إيواء ومواد غذائية وأخرى بيئية".

وأوضح أن "المساعدات الإنسانية سترسل مباشرة إلى المناطق المتضررة وتسلم للمحتاجين".

من جهته، قال مدير عام جمعية "العون المباشر" الكويتية (غير حكومية)، عبد الله عبد الرحمن الصميت، إن "توجه الكويت هو الوقوف مع السودان ومساندته في هذه الظروف" حسب بيانات صادرة عن إعلام المجلس السيادي السوداني.

ووفق المصدر نفسه، قال رئيس لجنة استلام الدعم الخارجي في السودان، موسى عمر أحمد، إن طائرة سعودية وصلت إلى البلاد اليوم، و"تحمل مواد إيواء ومواد غذائية وصحية".

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وأشار إلى أن غرفة الطوارئ المركزية، التي تتكون من جميع الجهات ذات الصلة، هي التي تقوم بتخصيص المساعدات الإنسانية للولايات المختلفة حسب الأولويات الموجودة.

والجمعة الماضي، أعلنت مفوضية العون الإنساني بالسودان ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات والسيول في البلاد، المتواصلة في البلاد منذ أغسطس/ آب الماضي، إلى 78 قتيلا و89 مصابا.

وأفادت بأن 65 ألفا و322 أسرة تأثرت بالفيضانات، إضافة إلى انهيار نحو 40 ألفا و800 منزل بشكل كلي، و24 ألفا و444 منزلا جزئيا.

وتعتبر ولاية النيل الأبيض جنوبي السودان من أكثر الولايات تضررا من الفيضانات.

وحذرت الأمم المتحدة من خطورة تفشي الأمراض المنقولة عن طريق المياه في السودان جراء الفيضانات.

ومن المتوقع أن يستمر موسم الأمطار في السودان حتى أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، فيما لا يزال احتمال استمرار الفيضانات مرتفعا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.