الاتحاد الأوروبي: استهداف سجن ذمار باليمن يزيد التوتر الإقليمي

بروكسل / شريفة جتين / الخليج 365

قال الاتحاد الأوروبي، إن استهداف سجن في مدينة ذمار اليمنية، يؤدي إلى تصعيد التوتر الإقليمي بالمنطقة.

جاء ذلك في بيان صادر، الاثنين، عن مكتب الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية فيديريكا موغيريني.

وأشار البيان، أن الهجوم أدى لمقتل العشرات وإصابة المئات من المدنيين.

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وأضاف: "الهجوم الذي وقع في الوقت الذي يزداد فيه النزاع في البلاد، يؤدي إلى تصعيد التوتر الإقليمي، والإضرار بمحاولات تخفيف معاناة ملايين اليمنيين".

وأكد البيان أن الاتحاد الأوروبي يواصل دعمه لمبادرات الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي عن طريق التفاوض.

والأحد، أعلنت جماعة الحوثي، شن مقاتلات التحالف العربي، قصفا على سجن في ذمار، أسفر عن سقوط 50 قتيلا و100 جريح.

فيما قال التحالف إن لديه أدلة (لم يحددها) تثبت أن الموقع الذي قصفه في ذمار ليل السبت/ الأحد "هدف عسكري" وليس سجنا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.