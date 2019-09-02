المعارضة بـ"جنوب السودان": ترتيبات لاجتماع بين سلفاكير ومشار بـ"جوبا"

جوبا / أتيم سايمون / الخليج 365

أعلنت المعارضة المسلحة بدولة جنوب السودان، عن ترتيبات جارية تقوم بها الحكومة السودانية الجديدة، لعقد لقاء بالعاصمة جوبا، بين زعيم المعارضة ريك مشار، والرئيس سلفاكير ميارديت.

وفي تصريح للأناضول، قال أقوك ماكور، عضو المكتب القيادي للمعارضة المسلحة بدولة جنوب السودان: "هناك تحركات تقوم بها حاليا الحكومة السودانية، لعقد اجتماع مشترك بين سلفاكير ومشار"، دون تحديد موعد دقيق.

وأضاف أن اللقاء يهدف إلى "بحث قضايا عالقة باتفاق السلام، وسيكون تحت إشراف السلطات السودانية، باعتبار أن الخرطوم كانت الراعى والضامنة لاتفاق السلام بالجارة الجنوبية، وبصفته عضوا في الهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا (إيغاد)".

يأتي ذلك عقب فشل لقاء بين الطرفين رتبت له وساطة "إيغاد" في يوليو/ تموز الماضي، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بسبب رفض حكومة دولة جنوب السودان عقد الاجتماع خارج جوبا، فيما اشترط مشار القدوم لعاصمة بلاده بصحبة أحد أعضاء المجلس العسكري السوداني المحلول.

Advertisements

وبداية الشهر المذكور، طالب الاتحاد الإفريقي بضرورة عقد لقاء مباشر بين سلفاكير ومشار، للاسراع في تنفيذ بنود اتفاقية السلام خلال الفترة ما قبل الانتقالية، وتتشكيل الحكومة في موعدها المحدد في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وحتى الآن، استطاعت الأطراف تنفيذ بعض الجوانب المتعلقة بتكوين اللجان والمفوضيات المتخصصة بتنفيذ اتفاق السلام، مثل "مفوضية مراقبة تنفيذ اتفاق السلام"، و"آلية وقف إطلاق النار"، و"مفوضية الدستور"، لكنها لم تنته بعد من بند الترتيبات الأمنية الخاص بتجميع وتدريب وتوحيد قوات الحكومة والمعارضة، إلى جانب حسم قضية عدد الولايات وحدودها.

وفي 5 سبتمبر/ أيلول 2018، وقع فرقاء جنوب السودان، في أديس أبابا، اتفاقا نهائيًا للسلام، بحضور رؤساء "إيغاد".

وانفصلت جنوب السودان عن السودان عبر استفتاء شعبي في 2011، وشهدت منذ 2013 حربًا أهلية بين القوات الحكومية والمعارضة اتخذت بُعدًا قبليا. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.