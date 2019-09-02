المغرب.. ارتفاع عدد ضحايا السيول إلى 8 أشخاص

الرباط / خالد مجدوب/ الخليج 365

ارتفع الإثنين، عدد ضحايا سيول اجتاحت الأربعاء ملعبا في مدينة تارودانت وسط المغرب، إلى 8 قتلى.

وقالت الداخلية المغربية، في بيان إنه "تم العثور على جثة مفقود في مكان يبعد عن الحادث بـ20 كلم، في إطار الأبحاث منذ الأربعاء، جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات التي عرفتها تارودانت".

ولفت البيان إلى أن "الجثة سيتم نقلها إلى مستودع الأموات بالمستشفى في مدينة أغادير (وسط) لإجراء التشريح الطبي للتأكد من هويتها".

والأربعاء، لقي 7 أشخاص مصرعهم بدوار (ريف) تيزرت، التابع لمدينة تارودانت؛ جراء فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة، لترتفع الحصيلة الجديدة اليوم إلى 8.

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والخميس، أعلن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بدء التحقيق بملابسات مصرع مواطنين جراء سيول اجتاحت ملعب بتارودانت.

وقال العثماني، إن "التحقيق انطلق لتحديد المسؤوليات على خلفية وفاة عدد من الضحايا".

وأضاف أن "السلطات المحلية والمعنية تعمل من أجل العثور على مفقودين آخرين"، دون تقديم رقم في ذلك.

وتداول الإعلام المغربي مقطع فيديو يظهر سيولا اجتاحت الملعب الذي شيد وسط الوادي، حيث حاصرت السيول عددا من المتفرجين كانوا فوق مبنى يشبه المدرج، ليسقط الأخير تحت وطأة التدفق السريع للسيول.

وانتقد نشطاء مغاربة عبر منصات التواصل الاجتماعي، الترخيص لتشييد ملعب وسط الوادي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.