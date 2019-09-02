"ب ي د/ بي كا كا" تغلق مكتب قناة "كردستان 24" شمالي سوريا

أربيل / الخليج 365
أغلق إرهابيو "ب ي د/ بي كا كا"، شمالي سوريا مكتب قناة "كردستان 24" التابعة لحكومة الإقليم الكردي شمالي العراق.
وذكرت القناة في بيان لها، أنّ إغلاق المكتب يتنافى مع مبادئ حرية الصحافة والديمقراطية.
وذكرت القناة المقربة من رئيس وزراء حكومة الإقليم مسرور بارزاني، أنّ قيادات في "ب ي د/ بي كا كا" أغلقت مكتب القناة منذ أكثر من شهر وجمدت إذن عمل المكتب، دون أي مبررات تذكر.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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