إيران.. انفجار في موقع إطلاق #قمر_صناعي

صحيفة الخليج الالكترونية

أكدت إيران، اليوم الإثنين، حدوث انفجار في موقع إطلاق قمر صناعي في مدينة سمنان بشمال البلاد، لكنها قالت إن الحادث «ليس له علاقة» بإطلاق قمرها الصناعي الخاص بالاتصالات.

وأضاف المتحدث باسم الحكومة على ربيعي إن الانفجار لم يسفر عن سقوط قتلى، وفقًا لموقع «باد دولت» الحكومي.

وذكرت الشركات الأمريكية الخاصة المسؤولة عن تشغيل الأقمار الصناعية في أول الأمر أنها رصدت حدوث الانفجار، والذي وقع يوم الخميس الماضي، وتردد أنه تسبب في تدمير الصاروخ الذي كان من المفترض أن يحمل قمر الاتصالات «ناهيد-1» إلى الفضاء.

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ودعت إيران الصحفيين، أمس الأول السبت، إلى مركز الفضاء في طهران؛ لتأكيد أن قمر الاتصالات لا يزال سليمًا.

وبعد محاولتين فاشلتين هذا العام، تخطط إيران لإطلاق قمر صناعي جديد في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وتقول طهران إن القمر الصناعي سيجمع معلومات عن الطقس والزراعة، ولن يستخدم لأغراض عسكرية.