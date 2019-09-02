عبدالرحمن الميلبي رسميا أول مدير تنفيذي لصحة ينبع

صحيفة الخليج الإلكترونية

بناءاً على ما تميز به اﻷستاذ “عبدالرحمن بن صلاح الميلبي” في حسن اﻷداء والقيام بتحسين الخدمات الصحية بمحافظة ينبع خلال الفترة الماضية بشكل ملحوظ ، فقد صدرت توجيهات سعادة المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، بتمديد تكليف الأستاذ “عبدالرحمن الميلبي” ليكون رسميا؛ ولأول مرة بمحافظة ينبع “عبدالرحمن بن صلاح الميلبي”

المدير التنفيذي للمجمع الصحي بمحافظة ينبع وإستبدال مسمى إدارة القطاع الصحي.

الجدير بالذكر أن “الميلبي” من الكوادر الوطنية الطموحة المتميزة النادرة في قيادة الإدارة الصحية وقيادة المنشآت الصحية منذ كان مديرا للرعاية الصحية بينبع لعدة سنوات.

لقد شهدت محافظة ينبع نقلة نوعة في شتى المجالات الصحية من خلال الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة

وذلك من خلال متابعته الميدانية باستمرار على المراكز الصحية حيث نظم وقام بإشراف على 23 حملة وطنية لشلل اﻷطفال في ينبع ، ونظرا لكفائته المشهود لها فقد تم تكليفه ﻹدارة حل اﻹزمة بصحة ينبع ثم تم تكليفها مساعدا لمدير القطاع الصحي بينبع ومستشفى ينبع العام

حيث استطاع وقتها بقيادة حل اﻷزمة اﻹدارية بصحة ينبع بكل جدارة ، ثم تم تكليفه رسميا لجدارته مديرا لقطاع صحي ينبع ، صحيفة الخليج اﻹلكترونية تتمنى “ﻷبو محمد” التوفيق والسداد في المرحلة القادمة ،،،