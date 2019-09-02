اندلاع النيران في عداد كهرباء بمدرسة شمال #عفيف

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صحيفة الخليج الالكترونية
أخمد رجال الدفاع المدني بمحافظة عفيف، حريقاً شب في عداد الكهرباء لمدرسة بنين بأحد المراكز شمال المحافظة صباح اليوم، ولم تسجل خلاله أي أضرار لأحد داخل المدرسة.
وأوضح المتحدث الرسمي لإدارة تعليم عفيف، بندر الضليعي، أن الحريق شبّ في مدرسة “الكفية” للبنين بسبب حدوث التماس كهربائي، وقد تم تنفيذ خطة الإخلاء احترازاً؛ للحفاظ على سلامة الطلاب.
وأضاف: “كما تم الاتصال بالدفاع المدني الذي باشر الحادث بحضور شركة الكهرباء، ومندوب من إدارة الأمن والسلامة المدرسية، ولم ينجم أي إصابات لمنسوبي المدرسة من طلاب ومعلمين، وقد اتخذت الإدارة الإجراءات النظامية في التعامل مع الحدث بمتابعة من مدير التعليم سعيد بن مساعد الزهراني.
وأكد “الضليعي”، جاهزية المدرسة لاستقبال أبنائها الطلاب صباح يوم غدٍ الثلاثاء.
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