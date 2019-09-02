بالفيديو والصور... هدوء أمني في جنوب لبنان وتحسب إسرائيلي عند الحدود

وما تبعه من رد عسكري إسرائيلي عبر إطلاق عشرات القذائف المدفعية التي سقطت في الأراضي الزراعية لقرى مارون الراس ويارون وبنت جبيل حيث التهمت النيران أجزاء واسعة من هذه الأراضي.

وقد ساد الهدوء بلدة العديسة المطلة على مستوطنة مسكاف عام الإسرائيلية، فيما سيرت قوات الطوارىء الدولية (اليونيفيل) دورياتها الراجلة والسيارة في البلدة بمؤازرة الجيش اللبناني.

© Sputnik . Zahraa al-Amir هدوء أمني في جنوب لبنان وتحسب إسرائيلي عند الحدود

ويقول محمد لـ"سبوتنيك" وهو من سكان العديسة إن "الهدوء هو سيد الموقف بعد التصعيد العسكري"، ويضيف "لم نرى مثل هذا الهدوء منذ مدة طويلة، حقيقة انا متفاجىء، لا وجود لقوات برية إسرائيلية وغابت طائرة الإستطلاع الإسرائيلية عن أجواء المنطقة، وحقيقة هذا الأمر ما كان ليتم لولا سياسة الردع ل"حزب الله" عبر الرد الذي قام به يوم أمس".

© Sputnik . Zahraa al-Amir Advertisements هدوء أمني في جنوب لبنان وتحسب إسرائيلي عند الحدود

وفي بلدة مارون الراس الحدودية المطلة على مستوطنة أفيفيم، لم يختلف المشهد كثيرا. هدوء تام عند الجانب اللبناني من الحدود مقابل استنفار عسكري إسرائيلي غير مرئي عند الطرف الآخر من الحدود، وما بينهما عمليات تمشيط مكثفة تقوم بها قوات الطوارىء الدولية جوا وبرا بهدف تثبيت وقف إطلاق النار والتزام كافة الأطراف بالقرار 1701.

© Sputnik . Zahraa al-Amir هدوء أمني في جنوب لبنان وتحسب إسرائيلي عند الحدود

تقول الحاجة أم علي لـ"سبوتنيك" إنه "من دون أدنى شك عشنا أسبوعاً صعباً قبل رد "حزب الله" وسمعنا صوت الانفجار الهائل الذي أحدثه استهداف الحزب للآلية الإسرائيلية ومن ثم سقوط القذائف الإسرائيلية على أحراج بلداتنا، بداية اعتقدنا أن الحرب وقعت، لكن بعد أن سمعنا عبر الإعلام بتوقف الأعمال العسكرية فرحنا كثيرا لضرب "حزب الله" للآلية العسكرية، ونحن نرفع رأسنا بسيد المقاومة سماحة السيد حسن نصرالله، وإن شاء الله تزول هذه الحدود ونتمكن من الذهاب ورؤية فلسطين".

وفي الوقت الذي عاد فيه الهدوء إلى المناطق الحدودية، يتخوف المتابعون من إمكانية عودة المواجهات، لا سيما في ظل حسابات الانتخابات التشريعية الإسرائيلية، فضلا عن حديث الإعلام الإسرائيلي عن أن "حزب الله" يتحضر لشن هجوم آخر على إسرائيل.