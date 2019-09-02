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© REUTERS / ABDULJABBAR ZEYAD
وكان رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، أقال، الأحد الماضي، وزير المالية رشيد عبود أبو لحوم من منصبه، وعيّنه محافظاً للبنك المركزي اليمني، وذلك بعد نحو 6 أشهر من تعيينه في حكومة الإنقاذ.
وتقود السعودية منذ آذار/ مارس 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية في مقدمتها الإمارات، دعما للحكومة اليمنية، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة الحوثيين، أواخر عام 2014.
كانت هذه تفاصيل خبر "أنصار الله" تعين وزيرا جديدا للمالية في حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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