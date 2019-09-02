"حزب الله" يبث مشاهد فيديو لعملية استهداف العربة المدرعة الإسرائيلية بالصواريخ الموجهة

بثت قناة "المنار" اللبنانية فيديو قالت إن الإعلام الحربي في "حزب الله" أرسله يظهر لحظة استهداف مقاتليه لناقلة الجنود الإسرائيلية.

​ويظهر الفيديو كيف تم ترقب مرور العربة المدرعة الإسرائيلية ثم إطلاق صاروخ كورنيت موجه عليها ومن نقطة رماية أخرى أطلق صاروخ ثاني لتأكيد تدمير الهدف.

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وكانت "الميادين" أفادت اليوم نقلا عن مصادر قالت إنها موثوقة بأن حزب الله يمتلك تصويرا يدحض كل ما يقوله الجانب الاسرائيلي وهو جاهز للنشر.

وأضافت أن المعلومات تشير الى أن: "المكان الذي استهدفته مجموعات المقاومة هو الطريق الداخلي السريع رقم 899، والذي يقع خلف مستعمرة افيفيم ويبعد 2 كلم عن الحدود وعن الطرق الفرعية والطريق الترابي العسكري".

وبحسب الميادين، فإن المصادر الموثوقة تؤكد أن "الآلية المستهدفة هي ناقلة جند تتبع لكتيبة افيفيم التي تراجعت أغلب تشكيلاتها من الثكنة القريبة للحدود إلى الخلف حيث جرت عملية الاستهداف. وأن الآلية كانت تسير على الطريق السريع بحالة هدوء حين تم استهدافها، وأن الجانب الإسرائيلي لم يكن يتوقع أصلا استهداف هذا الطريق الخلفي بالعمق، وتشير إلى أن نقطة الاستهداف على الطريق السريع هي غير مرئية لمناطق مارون الراس ويارون وعيترون في الجانب اللبناني، سوى من زوايا لم يتوقعها العدو، وهو ما يدل على عمل استخباراتي متقن وجهد معلوماتي لدى المقاومة".