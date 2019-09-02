دبي - بواسطة محمد فارس أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن وفاة السفير الروسي في مصر، سيرغي كيربيتشينكو، في المستشفى بالعاصمة المصرية القاهرة.

وينتمي السفير الروسي سيرغى كيربيتشينكو إلى أسرة عريقة من أب كان يعمل كمقاتل فى الفرقة 103 التابعة لحرس الكرملين، ووالدته المستعربة الروسية فاليريا نيكولاييفنا كيربيتشنكو. © متوفر بواسطة Autonomous Non-Profit Organization TV-Novosti

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