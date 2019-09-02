نصر الله يكشف معلومات مثيرة عن العملية التي شنها حزب الله أمس على موقع إسرائيلي

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يكشف الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله معلومات تفصيلية هامة عن العملية الأخيرة التي شنها عناصر الحزب ضد موقع للجيش الإسرائيلي قرب الحدود اللبنانية.
وسوف يتناول نصر الله في كلمته التي يلقيها في المجلس العاشورائي المركزي الذي يقيمه "حزب الله" في مجمع سيد الشهداء في الرويس، العملية الأخيرة ونتائجها، ويشير إلى تخبط المسؤولين الإسرائيليين في التغطية على الخسائر التي ألحقتها العملية بجنود وضباط الجيش الإسرائيلي.
وتركز كلمة حسن نصر الله المتوقعة في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم الاثنين، على الدلالات السياسية لهذه العملية، ودورها في الحفاظ على قواعد الاشتباك وتوازن الردع، وسيؤكد جاهزية قوات حزبه للتصدي لأي هجوم أو خرق إسرائيلي فور وقوعه.
ومن المتوقع أن يرد نصر الله بعنف على الأصوات العربية التي استنكرت عملية حزبه ضد الجيش الإسرائيلي ويطرح تساؤلات عن مغزاها ودوافعها.
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منطاد إسرائيلي فوق لبنان
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.