شكرا لقرائتكم خبر عن إيداع 14 مليون ريال فى حسابات طلاب وطالبات المدارس ببيشة السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أودعت إدارة ‎تعليم بيشة بالمملكة العربية السعودية، ممثلة في خدمات الطلاب بالشؤون المدرسية، 14 مليون ريال، مكافآت لطلاب وطالبات المدارس المستحقين لها. ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، أوضح مدير خدمات الطلاب بالإدارة عبدالعزيز آل جديع أن هذه المبالغ هي مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات عن أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2018م وشهر أغسطس 2019م. من جهة أخرى أودعت إدارة تعليم بيشة أكثر من مليون ريال أمس، فى حسابات المدارس وذلك للميزانية التشغيلية للفصل الدراسى الأول لهذا العام لبندى النشاط والمستلزمات التعليمية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيداع 14 مليون ريال فى حسابات طلاب وطالبات المدارس ببيشة السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.