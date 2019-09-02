شكرا لقرائتكم خبر عن 38 مليار دينار إجمالى مطالبات البنوك الكويتية لدى القطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أصدر المركز المالي الكويتي (المركز) تقريره الشهري عن أداء الأسواق، والذي ذكر فيه أن الأسواق الخليجية أنهت أغسطس بمؤشرات سلبية، متأثرة بتراجع أسعار النفط وسط حالة القلق المتزايدة من تبعات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين ، حسبما نشرت صحيفة الانباء الكويتية .

وباستثناء السوق العُماني، سجلت جميع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تراجعا خلال أغسطس.

وعلى الرغم من تراجع السوق الكويتي، والذي بلغت نسبته 2.9% خلال الشهر، احتفظ بصدارة الأسواق الخليجية كأفضل أداء، محققا مكاسب 21.3% منذ بداية العام حتى نهاية أغسطس.

Advertisements

وأوضح التقرير أن انفتاح أسواق المال الخليجية على الاقتصاد العالمي، وخاصة فيما يتعلق بما حدث مؤخرا من انضمام عدد من أسواق المنطقة لمؤشرات مورغان ستانلي للأسواق الناشئة، يزيد من فرص استجابة تلك الأسواق إلى تقلبات السوق العالمي.

وتناول تقرير «المركز» بالتحليل أداء الأسهم القيادية الكويتية، والتي تشهد عاما ناجحا للغاية حتى الآن، مع تحقيق الشركات العشر الأولى من حيث القيمة السوقية نموا لافتا في أداء سعر السهم خلال 2019، على أن أغسطس شهد تبدد بعض من تلك المكاسب، وكان سهم أجيليتي وسهم بنك بوبيان الأكثر تراجعا من بين الأسهم القيادية، بلغت 5.9% و5.1% على التوالي.