شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا بنسبة 055 .0 % والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق مؤشرسوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 66ر4002 نقطة منخفضًا بـ 20ر2 نقطة بنسبة 055ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 86ر4004 نقطة ، حسبما نشرت وكالة واس للانباء . وبلغت قيمة التداول مليونًا و 303 آلاف و 3 ريالات عمانية منخفضة بنسبة 3ر45 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت قيمتها مليونين و 384 ألف و 237 ريالًا عمانيًا.

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