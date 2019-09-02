شكرا لقرائتكم خبر عن 3854 رخصة اقتصادية في أبوظبى خلال الربع الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي 3854 رخصة اقتصادية جديدة خلال الربع الثاني من العام الجاري بزيادة تجاوزت 44% مقارنة بـ 2671 رخصة تجارية في الفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك بحسب نتائج تقرير حركة النشاط التجاري للربع الثاني من العام 2019 الصادر عن مركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة.

وجاء في تقرير الربع الثاني 2019 لحركة النشاط التجاري لإمارة أبوظبي الصادر عن مركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة إنّ الرخص الجديدة توزعت على 1947 رخصة في مدينة أبوظبي، و567 رخصة في مدينة العين، 87 رخصة في منطقة الظفرة، مشيراً إلى أنّ الرخص الاقتصادية الجديدة اشتملت أيضاً على 1171 رخصة تاجر أبوظبي و82 رخصة فورية، ما يعكس الإقبال الملحوظ من جانب المستثمرين ورواد الأعمال على هذه الفئات من الرخص الاقتصادية التي تتميز بتسهيلات عدة.

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وأكد راشد عبد الكريم البلوشي وكيل الدائرة أن النتائج الإيجابية للتقرير، الذي يرصد حركة معاملات إصدار الرخص الاقتصادية الجديدة، تؤكد مكانة أبوظبي مركزاً استثمارياً جاذباً ومشجعاً على إقامة الأعمال التجارية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

وأشار التقرير إلى الرخص الاقتصادية تبعاً لنوعها، حيث احتّلت الرخص نوع تجاري الحيز الأكبر بمجموع 3654 رخصة وبزيادة نسبتها 44.7% بالمقارنة مع الربع الثاني من العام الماضي الذي شهد إصدار 2524 رخصة من هذا النوع.